Auszeichnungen für besondere Verdienste

Obmann Hermann Loretz begrüßte neben seinen Kameradinnen und Kameraden die Ehrengäste, Bürgermeister Christian Gantner, Präsident Alwin Denz, Talschaftsobmann Edmund Bucher, sowie Obmann Herbert Burtscher (Kameradschaftsbund Braz). Im Bericht des Obmannes wurden diverse Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr aufgelistet. Dabei sind besonders die Zusammenkunft der Talschaft im Gasthof Post, die Friedhofspflege, die Angelobungen in Vandans und Bludenz und die Kriegerehrungen hervorzuheben. Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand mit Obmann Hermann Loretz, Obmannstellvertreter Günther Küng, Kassier Josef Brunner, Schriftführerin Heike Haßler, Fähnrich Johann Tschohl und Manfred Konegger wiedergewählt.

Ehrungen

Präsident Alwin Denz und Obmann Hermann Loretz überreichten gemeinsam Auszeichnungen für verdiente Mitglieder. Die Bronze-Auszeichnung „Medaille für besondere Verdienste“ erhielten Manfred Konegger, Johann Tschohl, Robert Wachter, Kurt Schranz und Josef Brunner. Das Reservisten Ehrenschild wurde an Peter Berthold, Manuel Haßler und Josef Sojer überreicht. Talschaftsobmann Edmund Bucher zeichnete Bürgermeister Christian Gantner mit der Verdienstmedaille in Bronze aus. In der Vorschau auf das kommende Vereinsjahr betonte Obmann Hermann Loretz die am 30. Juni in Dalaas stattfindende Angelobung der Bundesherr-Rekruten und den Festakt „50 Jahre Kameradschaftsbund Bings-Radin-Stallehr“, der am 20. oder 27. August stattfindet.