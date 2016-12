Auszeichnung für Vandanser Volksschulklasse

Im Zeichenunterricht fertigten die Kinder passend zu den Kinderrechten ein eigenes Logo an. Es beschreibt in vielen Details die Grundrechte der Kinder. „Wir träumen davon, dass die Kinderrechte überall gelten, in allen Ländern und für alle Kinder“, beschreibt Nico das Projekt, das auch im Sachunterricht, Deutsch- und Religionsunterricht Einzug hielt. Damit es noch mehr Kreise zieht, haben die Viertklässler ihren Traum den anderen Kindern der Volksschule vorgestellt und eine Einreichung beim Kinderrechtepreis der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes gemacht. In der Kategorie für Schulen wurde der Einsatz der Vandanser mit einer Anerkennungsurkunde bei der Verleihung gewürdigt.