Auszeichnung für Mäderer Schulgarten

Mäder Bereits seit einigen Jahren betreibt die Mittelschule in Mäder einen eigenen Schulgarten. Dabei gibt es Obst, Beeren, Kartoffeln, Gemüse aller Art und Kräuter genauso zu finden, wie ein großes Insektenhotel.

Die ganze Schule gärtnert mit

Im Rahmen des diesjährigen Flora Blumen- und Gartenbewerbs wurde auch erstmals der schönste Schulgarten im Ländle gesucht und prämiert. Bei der Bewertung wurde zum einen die Grundidee des Gartens berücksichtigt, zum anderen ging es darum, wie Kinder an das Thema Gärtnern herangeführt werden. Ein drittes Kriterium war, wie in den Projekten das „Abenteuer Garten“ zu erleben ist. Die Schüler der Mittelschule Mäder konnten dann die Jury mit einem umfangreichen Angebot in ihrem Garten überzeugen und dazu sogar mit einer eigenen Honigproduktion aufwarten. Eine weitere Besonderheit des Schulgartens in Mäder – hier arbeitet nicht nur eine Klasse, sondern alle acht Klassen der Schule beteiligen sich mit ihrem Einsatz. Der dritte Platz beim diesjährigen Flora Bewerb ist für die Schüler eine schöne Bestätigung für ihre Arbeit. MIMA