Auszeichnung für “FAQ Bregenzerwald”-Kampagne für ikp und friendship.is

Am Dienstag zeichnete der PRVA die wirkungsvollsten und am besten umgesetzten PR-Kampagnen 2016 aus. Den ersten Platz belegte dabei ein Vorarlberger Projekt: Die Öffentlichkeitsarbeit rund um das erste FAQ Bregenzerwald, umgesetzt von ikp Vorarlberg und friendship.is. “Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Öffentlichkeitsarbeit rund um das FAQ Bregenzerwald ist ein Vorbild für professionelle PR-Arbeit”, so Juryvorsitzende Dr. Bettina Gneisz-Al-Ani.

FAQ Bregenzerwald

Das FAQ (Frequently asked Questions) Bregenzerwald sieht sich als Forum mit Festivalcharakter und kulinarischem Anspruch im Bregenzerwald. An jedem Festivaltag steht eine andere Frage im Zentrum, von “war früher alles besser?” bis zu “Darf ich glücklich sein?”. “Unsere Strategie war, die Eigenschaften des Bregenzerwaldes in die Kommunikation zu übersetzen: traditionell verankert, gesellig, weltoffen, auf Augenhöhe – digital und analog. Dies schafften wir mit Storytelling und Infotainment, vor allem über Online-Kanäle bzw. Bewegtbild“, freut sich Matthias Köb von friendship.is. Der Mitveranstalter des FAQ Bregenzerwald und Martin Dechant von ikp Vorarlberg nahmen die Auszeichnung am Dienstag in Wien entgegen.

BEST PRactice Award

Der Public Relations Verband Austria (PRVA) zeichnet einmal jährlich besonders innovative, kreative und hervorragende PR-Leistungen mit dem “BEST PRactice Award” aus. Der Preis will Projekte vor den Vorhang holen, die zeigen, dass PR mehr ist als Pressearbeit. Öffentlichkeitsarbeit beruhe auf langfristigen strategischen Überlegungen, verfolge klar definierte Ziele und spreche konkrete Dialoggruppen an.