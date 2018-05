Auswirkungen des Pflegeregress: Private Pflegeagenturen profitieren

Feldkirch - Am Freitag lud die Arbeiterkammer zur Pflegemesse in Feldkirch. Vorort vertreten waren neben den öffentlichen Betreungsinstitutionen auch die privaten Pflegeagenturen. Und eines steht klar fest: Sie sind die eindeutigen Gewinner der aktuellen Situation.

Schon seit längerem wird über Personalmangel in der Pflegebranche geklagt. Wird der Pflegeregress angesprochen verstummen viele. Spricht man jedoch die privaten Pflegeagenturen an, zeigt sich klar, wer von der aktuellen Situation profitiert.

Immer größerer Ansturm

Sieglinde Michelitsch von der Pflegehilfe Sensiosan weiß genau, dass die privaten Pflegeagenturen vor dem Pflegeregress klare Bedenken hatten. Doch wie sich jetzt zeigte, waren diese unbegründet. Denn in den Pflegeheime fehle immer noch das Personal und so können keine weiteren Betten, wenn auch vorhanden, bereitgestellt werden. So steigt stetig der Ansturm auf die privaten Pflegeagenturen. Dies zeigen laut Michelitsch auch die Zahlen der vergangenen Jahre.