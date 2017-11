Auswärtsniederlage für Steinböcke

Nach den drei Erfolgen zum Saisonauftakt mussten sich die Cracks des Hohenemser Schlittschuh Club am Wochenende in Silz knapp geschlagen geben.

Trotz dem widrigen Wetter und den schlechten Eisbedingungen entwickelte sich in Silz von Beginn ein spannendes Spiel. Die Emser fanden dabei gut ins Spiel und gingen bereits in der zweiten Minute durch einen Treffer von Juppala mit 1:0 in Führung. Beide Teams hatten in weiterer Folge Schwierigkeiten beim Spielaufbau, doch Tabellenführer Hohenems mit einem Chancenplus. Kurz vor der ersten Pause war es dann aber der Silzer Dominic Pfiffer der für den 1:1 Ausgleich der Bulls sorgte. Auch im Mitteldrittel hatten die Hohenemser mehr Spielanteile und Stefan Spannring brachte den HSC in der 32. Minute erneut in Führung. Ausgeglichen dann der Schlussabschnitt, wobei die Hausherren immer wieder gefährlich vor dem Emser Tor auftauchten. In der 53. Minute dann der Ausgleich durch Dablander und das Spiel war wieder offen. Die Tiroler nun mit dem Momentum und Jan Trojan trifft in der 58. Minute zum viel umjubelten Siegestreffer der Silzer Bulls.