Austroamerikanischer Milliardär Gerhard Andlinger tot

Der austroamerikanische Milliardär Gerhard Andlinger ist tot. Der gebürtige Linzer ist bereits am 22. Dezember in seiner Wahlheimat in New York gestorben, bestätigte das Wiener Büro von Andlinger & Company am Donnerstag Medienberichte. Andlinger hatte die private Investmentgesellschaft Andlinger & Company Inc. im Jahr 1976 gegründet.

Als Gewinner eines Preisausschreibens gelangte der Sohn eines oberösterreichischen Postbeamten und einer tschechischen Mutter erstmals 1948 in die USA, sieben Jahre später nahm er die US-Staatsbürgerschaft an. Seine berufliche Karriere begann er dort bei McKinsey & Company, wechselte dann zu ITT. 1976 gründete er die private Investmentgesellschaft Andlinger & Company Inc. mit Büros in Europa, den Vereinigten Staaten und China. Sie konzentriert sich auf die Übernahme entwicklungsfähiger Unternehmen oder nicht zum Kerngeschäft zählende Bereiche von Konzernen.

Seit den 1980er-Jahren hielt sich Andlinger wieder vermehrt in Österreich am Attersee auf, sodass ihm der seinerzeitige Salzburger Landeshauptmann Franz Schausberger 2002 das Dekret zur “Wiedererlangung der Österreichischen Staatsbürgerschaft” überreichte.