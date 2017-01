Austro-Startup Hitbox vom US-Konkurrenten Azubu übernommen

Neben dem aws Gründerfonds war der österreichische Risikokapitalgeber Speedinvest bei Hitbox als Investor mit an Bord.

Hitbox und Azubu sind gemeinsam nun die Nummer zwei im eSports-Streaming-Markt, übertroffen werden sie nur von Twitch, das 2014 um fast eine Milliarde US-Dollar von Amazon gekauft wurde.

Hitbox wurde 2013 von Martin Klimscha, Markus Leitsch und Rene Weinberger in Wien gegründet. Mit ihrer Idee sei das Team am Puls der Zeit: “Bereits heute füllen eSports-Turniere ganze Stadien, ausgezahlte Preisgelder übersteigen bereits jene der Formel Eins oder Champions League. Schätzungen zufolge soll der eSports-Markt bis 2018 auf über eine Milliarde US-Dollar anwachsen”, heißt es in der Aussendung.

Die Hitbox-Online-Plattform wurde weitgehend mit österreichischem Frühphasenkapital aufgebaut. In der letzten Finanzierungsrunde konnte Risikokapital in Höhe von vier Millionen Euro von Lead-Investor Speedinvest, dem aws Gründerfonds, mehreren Business Angels sowie dem “World of Tanks”-Publisher Wargaming eingesammelt werden.

Der österreichische Risikokapitalfonds Speedinvest verwaltet derzeit 100 Mio. Euro. Der Investitionsfokus liegt auf Projekten aus den Bereichen Software, Finanztechnologie und Media/E-Commerce. Der aws Gründerfonds verfügt über Beteiligungskapital in Höhe von rund 70 Mio. Euro. Der Fonds ist eine Tochtergesellschaft der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws). Bisher wurden bereits 20 Beteiligungen abgeschlossen.

(APA)