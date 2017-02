Austritt Großbritanniens aus EU könnte im März 2019 fix sein

Austrittsschreiben von May wohl an Tusk als auch an Juncker - © APA (AFP)

Großbritannien könnte im März 2019 endgültig aus der EU draußen sein. In EU-Ratskreisen in Brüssel hieß es am Freitag, wenn die britische Premierministerin Theresa May den Austrittsbrief am 9. März des Jahres abschicke, gebe es zwei Jahre Zeit für die Verhandlungen. Allerdings könnte im gegenseitigen Einvernehmen eine Verlängerung der Austrittsverhandlungen beschlossen werden.