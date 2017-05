Austrias Verteidiger Martschinko attackiert

Die Austria muss im Saisonfinish ohne Martschinko auskommen - © APA (Archiv)

Christoph Martschinko, Linksverteidiger des Fußball-Bundesligisten Austria Wien, ist am trainingsfreien Montag in seiner steirischen Heimat von einem Mann attackiert und im Gesicht verletzt worden. Er wurde kurzzeitig im Krankenhaus stationär behandelt, konnte aber mittlerweile in häusliche Pflege entlassen werden.