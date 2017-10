Austrias Kadiri verletzt – Serbest erhielt Türkei-Einladung

Abdul Kadiri wird zwei, drei Wochen fehlen - © APA

Die Wiener Austria beklagt vor dem Achtelfinal-Vergleich mit Rapid Wien im ÖFB-Cup den nächsten Ausfall in der Defensive. Innenverteidiger Abdul Kadiri Mohammed zog sich beim 0:1 gegen den Stadtrivalen in der Bundesliga am Sonntag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Wie Trainer Thorsten Fink am Dienstag bekannt gab, wird der Ghanaer zwei bis drei Wochen fehlen.