Austria-Spiel bei Limassol nach Fan-Krawallen unterbrochen

Tumulte auf der Tribüne - © APA (Hochmuth)

Der Europa-League-Auftritt der Wiener Austria beim zypriotischen Club AEL Limassol hat am Mittwochabend unrühmliche Szenen gebracht. Nach einer Rote Karte gegen Limassols Marcos Airosa kam es in der Nähe der Austria-Bank zu Tumulten. Zypriotische Fans warfen Gegenstände auf das Spielfeld, nach Anweisung des kasachischen Schiedsrichters Artjom Kuchin gingen die Austrianer geschlossen in die Kabine.