Austria Video Plattform startet zum Jahresbeginn 2017

Am 1. Jänner 2017 geht die Austria Video Plattform (AVP) in Vollbetrieb. Erstmals in Österreich wird professioneller Video-Nachrichtencontent heimischer Produzenten den Internet-Nutzern auf österreichischen Online-Portalen angeboten. APA-Geschäftsführer Clemens Pig: “Die ‚Storys‘ werden online ab nun nicht nur mit Texten, Bildern und Grafiken, sondern auch vermehrt per Video ‚erzählt‘.”