Austria verlängerte Partnerschaft mit Generali bis 2023

Die neue Generali-Arena soll 2018 fertig sein

Die seit mehr als zehn Jahren bestehende Partnerschaft der Generali Versicherung mit dem heimischen Fußball-Bundesligisten Austria Wien ist vorzeitig um fünf Jahre bis 2023 verlängert wurden. Der entsprechende Vertrag wurde am Donnerstag in der Generali-Generaldirektion in Wien unterzeichnet, teilte der Club aus Wien-Favoriten mit. Generali ist seit 2010 auch Namensgeber des Austria-Stadions.