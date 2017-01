Austria verlängerte mit Mittelfeldmann Serbest bis 2021

Tarkan Serbest bleibt in Favoriten - © APA (AFP)

Die Wiener Austria hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Tarkan Serbest langfristig bis 2021 verlängert. Dies gab der Vierte der Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt. Der 22-jährige Serbest etablierte sich bei den Violetten in dieser Saison als Stammkraft in der Mannschaft von Trainer Thorsten Fink. 34 Pflichtspiele absolvierte der Eigenbauspieler im vergangenen Herbst für die Austria.