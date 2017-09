Austria unterlag AC Milan in EL-Gruppenphase 1:5

Gleich fünfmal hinter sich greifen musste Hadzikic - © APA

Nicht nur das stürmische Herbstwetter, sondern vor allem der italienische Spitzenclub AC Milan haben den Fans der Wiener Austria am Donnerstag einen bitteren Fußballabend bereitet. Im Auftaktspiel der Europa-League-Gruppe C besiegten die Italiener die “Veilchen” mit 5:1 (3:0). Schon nach 20 Minuten führte Milan in einer in Hälfte, in der so gut wie alles gegen die Austria lief, mit drei Toren.