Austria und Mattersburg gleichsam zum Siegen verdammt

Im Heimspiel der 32. Runde gegen Mattersburg am Samstag (16.00 Uhr) steht die Wiener Austria mehr denn je unter Siegzwang. Die Violetten liegen fünf Punkte hinter einem Europa-Cup-Rang. Am Abend trifft die kriselnde Admira auf einen WAC, der zuletzt erstmals nach acht Niederlagen mal wieder gewinnen konnte (2:1 gegen Sturm). Der sensationelle Aufsteiger LASK tritt in Altach an (beide 18.30 Uhr).

Der Austria droht eine Saison ohne internationale Reisen. Fünf Runden vor Saisonende treten die Wiener in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Der Rückstand auf die Admira, die als Fünfter das letzte Ticket für die Europa-League-Qualifikation innehat, verringerte sich nicht wirklich. Die Burgenländer dürfen sich ihrerseits ebenfalls noch geringe Hoffnungen auf die Europacup-Teilnahme machen.

Für die Admira sind die jüngsten Auftritte in der Bundesliga alles andere als wunschgemäß verlaufen. Nach dem 2:6 gegen Salzburg und dem 1:4 bei Rapid soll am Samstag der Weg zurück auf die Siegerstraße gefunden werden. Mit dem Vorletzten WAC wartet ein deutlich kleineres Kaliber in der BSFZ-Arena. “Es ist eine Partie, die wir gewinnen sollten”, gab daher Admira-Trainer Ernst Baumeister die Marschroute vor.

Aufsteiger LASK will seinen sensationellen Lauf am Samstag beim SCR Altach mit Sieg Nummer sieben in Serie prolongieren. Damit wäre der Liga-Clubrekord der Linzer aus der Saison 1984/85 egalisiert. Schon ein Punkt reicht, damit ihnen der Europacup-Startplatz auch theoretisch nicht mehr zu nehmen ist.