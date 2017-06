Austria startete ohne Überraschung in Vorbereitung

Trainer Thorsten Fink überwacht die Fitness seiner Schützlinge - © APA

Die Wiener Austria ist am Montag ohne eine Überraschung in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Leistungstests standen in der hauseigenen Akademie auf dem Programm, von einem Neuzugang fehlte jede Spur. Die kommenden Wochen könnten aus violetter Sicht dennoch die eine oder andere Umwälzung im Kader mit sich bringen. Zumindest die Gerüchteküche war zuletzt am Brodeln.