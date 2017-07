Austria-Sieg zum Start in die neue Saison

Die Lustenauer Austria mit Neo-Trainer Andreas Liga gab vor der neuen Saison der Ersten Liga klar den Aufstieg in die Bundesliga als Ziel aus. Die Chancen sind dieses Jahr deutlich höher, da der Erste und der Zweite fix aufsteigen und der Dritte Relegation spielen wird.

Das Spiel beim FAC in Wien begann jedoch alles andere als gut. Bereits nach drei Minuten sorgte Kevin Hinterberger für die 1:0-Führung der Hausherren. Die Lustenauer zeigten sich nicht lange geschockt und übernahmen schnell das Kommando. In der 21. Minute sorgte Daniel Sobkova mit einem direkt verwandelten Freistoß für den verdienten Ausgleich. Auch in weiterer Folge waren die Lustenauer das dominierende Team. Da Ronivaldo kurz vor der Pause zuerst nur die Latte traf und dann noch einen Elfmeter über das Tor setzte, ging es trotz der Lustenauer Überlegenheit mit dem 1:1 in die Pause.

Starke Austria nach der Pause

Kurz nach der Pause sorgte der eingewechselte Paulo Victor schnell für die 1:2-Führung der Gäste. In der 50. Minute gab es bereits die nächste große Möglichkeit, doch auch Marco Krainz scheiterte vom Elfmeterpunkt, dieses Mal an FAC-Torhüter Fraisl. In der 65. Minute legte Paulo Victor dann aber zum 1:3 nach – der Brasilianer nutzte einen schweren Fehler von Fraisl zu seinem zweiten Treffer.

Doch die Austria hatte noch nicht genug und legte in der 77. Minute nach. Dieses Mal jubelte Dossou bereits im ersten Spiel über seinen ersten Saisontreffer. Kurz vor Spielende legte der Angreifer gleich seinem zweiten Treffer nach und sorgte somit für den 5:1-Endstand. Am Ende feierten die Lustenauer trotz des frühen Rückstandes einen hochverdienten und souveränen Sieg und schaffte somit den perfekten Start in die neue Saison.

