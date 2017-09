Austria mit Kantersieg gegen den FAC

Für die Austria aus Lustenau und deren Trainer Andreas Lipa ging es im Heutigen Heimspiel gegen das Schlusslicht FAC darum, endlich in die Spur zu finden und für die kommenden Aufgaben gegen Wr. Neustadt und Ried Selbstvertrauen zu tanken. Und die Austria sorgte bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Ronivaldo sorgte mit einem Doppelpack in der 17. und 30. Minute, jeweils nach Daran-Vorlage, für das 2:0. Kurz vor der Pause legten Lucas Barbosa per Elfmeter und erneut Ronivaldo zum 4:0 nach.

In den zweiten 45 Minuten schalteten die Lustenauer mit der klaren Führung im Rücken einen Gang zurück und verwalteten den Vorsprung souverän. Kurz vor Spielende sorgte Pavlovic für den 5:0-Endstand. Somit feierte die Austria einen auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Erfolg gegen das Schlusslicht FAC und tankte vor den Duellen gegen die Top-Teams Wr. Neustadt und Ried neues Selbstvertrauen.

