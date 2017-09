Austria mit Heimdebakel – Salzburg holt Remis

Zum Auftakt in die Gruppenphase der UEFA Europa League empfing die Wiener Austria im Ernst-Happel-Stadion mit dem AC Milan einen Verein mit einer glorreichen Vergangenheit. Die Italiener wollen mit unzähligen Millionen aus China wieder an diese Erfolge anknüpfen, für den Vizemeister aus Österreich waren die Mailänder heute auf jeden Fall mehrere Nummern zu groß.

Chancenlose Veilchen

Von Beginn an war Milan das spielbestimmende Team und bereits nach zehn Minuten führten die Gäste nach Toren von Calhanoglu (7.) und Andre Silva (10.) mit 2:0. Der Portugiese stellte in Minute 20 dann auf 3:0 für den 18fachen italienischen Meister, mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause. Nach Seitenwechsel verkürzte der erst 18jährige Innenverteidiger Borkovic nach einer Ecke per Kopf auf 1:3, woraufhin Milan das Tempo wieder kurzzeitig verschärfte. Andre Silva mit seinem dritten Treffer (56.) und der eingewechselte Spanier Suso (63.) stellten schlussendlich den 5:1-Endstand her. Für die Veilchen begann die Gruppenphase also mit einer deftigen Heimklatsche gegen den Gruppenfavoriten, im Paralellspiel der Gruppe setzte sich AEK Athen in Rijeka mit 2:1 durch.

Salzburg mit Punktgewinn

Der zweite österreichische Teilnehmer an der Gruppenphase ist der Meister aus Salzburg, der sich nach dem erneuten Scheitern in der Champions League Quali erneut mit der Europa League begnügen muss. Zum Auftakt ging es für die Rose-Elf nach Portugal, wo mit Vitoria Guimaraes der aktuell Siebtplatzierte der Primeira Liga als Gegner wartete. Die Gastgeber, die vor zwei Jahren klar am Ländle-Vertreter CASHPOINT SCR Altach gescheitert waren, gingen durch einen Kopfballtreffer von Kapitän Pedrao in Minute 25 in Führung. Noch vor der Pause egalisierte Berisha nach einem langen Ball von Samassekou den Rückstand aus Sicht des österreichischen Titelträgers und so wurden beim Stand von 1:1 die Seiten gewechselt. In den zweiten 45 Minuten waren die Mozartstädter das klar bessere Team, vor allem in der Schlussphase drückten Berisha & Co auf den zweiten Treffer, der allerdings nicht mehr gelingen sollte. Somit blieb es am Ende bei der Punkteteilung, im zweiten Spiel der Gruppe besiegte Marseille den türkischen Vertreter Konyaspor mit 1:0.