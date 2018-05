Austria mit Auswärtsspiel in Linz für neue Erkenntnisse

Nachdem es sportlich um nichts mehr geht, wird jetzt jedes einzelne Spiel zur Vorbereitung auf die neue Meisterschaft genutzt.

In der bisherigen Saison konnte die Austria zweimal gewinnen und einmal gab es ein Unentschieden. Natürlich möchte man das letzte Duell gegen die Oberösterreicher positiv absolvieren, um auch in Hinsicht auf die neue Saison weitere Erkenntnisse zu sammeln. Trainer Gernot Plassnegger wird heute zum 19. Mal als Trainer auf der Bank Platz nehmen. Der Steirer hat in den letzten Wochen innerhalb der Mannschaft einige Veränderungen vorgenommen und verstärkt auf die Jugend gesetzt.