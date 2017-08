Austria Lustenau verliert Westderby

Beide Mannschaften konnten mit dem Saisonstart nicht restlos zufrieden sein, vor allem die Tiroler enttäuschten mit nur zwei Zählern in zwei Partien. Die Lustenauer begannen am Tivol dann stark und gingen durch Dossou nach Vorarbeit von Drazan in Minute zwölf auch früh in Führung. 20 Minuten waren absolviert, da sah Austria-Verteidiger Kobleder nach einer Notbremse gegen Rakowitz die rote Karte. Aber auch dadurch ließen sich die Sticker zunächst nicht aus dem Konzept bringen, Barbosa erhöhte sogar auf 2:0 für sein Team (36.). Den Gastgebern gelang allerdings kurz vor dem Halbzeitpfiff der Anschlußtreffer, Gabriele vollendete nach einer Ecke zum 1:2.

In den zweiten 45 Minuten scheiterte Rakowitz zunächst noch an der Stange (63.), eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Kerschbaum nach Jamnig-Flanke aus kurzer Distanz der 2:2-Ausgleich. Lustenau Keeper Mohr hatte dann vier Minuten vor Ablauf der regulären 90 Minuten erneut keine Abwehrchance. Nach einem Freistoß von Gabriele wuchtete Maak die Kugel unhaltbar in die Maschen, Wacker hatte die Partie in Überzahl tatsächlich noch gedreht.

Es blieb schlussendlich beim 3:2-Erfolg für die Innsbrucker, die damit den ersten Sieg der Saison feiern durften. Für die Austria war es nach dem Auftaktsieg nun bereits die dritte Niederlage in Folge.