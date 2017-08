Austria Lustenau trifft zuhause auf Kapfenberg

Beim einem Torverhältnis von 70:67. Das letzte Match in Kapfenberg endete mit einem 3:2-Sieg der Austria.

Beide Teams wurden zuletzt unter Wert geschlagen. Der KSV steht mit einem Punkt auf dem 10. Platz. Trainer Robert Pflug hat sich überraschend entschieden, sein Amt niederzulegen.

Die Austria hat nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen den FAC drei bittere Niederlagen in Serie zu verkraften. Gegen den SV Ried haben wir schlecht gespielt. Sowohl gegen Wiener Neustadt als auch gegen Innsbruck sind wir in Führung gegangen und hätten aufgrund der Leistung weit mehr herausholen können und müssen. Wer unsere Mannschaft in diesen letzten beiden Spielen gesehen hat, weiß, dass sie teilweise sehr gut gespielt und mit viel Pech verloren hat. Fehler, die zuletzt zu Gegentoren geführt haben, müssen konsequent abgestellt werden.

Trainer Andi Lipa zeigt sich gegen Kapfenberg siegesgewiss. Er muss auf Kapitän Christoph Kobleder verzichten, der nach einem diskutablen Ausschluss in Innsbruck für ein Spiel gesperrt wurde. Zu hoffen ist, dass Ronivaldo und Michael Lang sowie Christopher Drazan wieder einsatzfähig sind. Unsere Mannschaft hat es heute selbst in der Hand, mit einem Sieg den Umschwung herbeizuführen. Der zum Aufschwung in eine erfolgreiche Saison führen wird. (Austria Lustenau)