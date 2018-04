Austria Lustenau trifft im West-Derby auf Innsbruck

Ausfälle in der Offensive, Probleme mit der Belas­tung in der englischen Woche und keine Perspektive nach oben in der Tabelle – die Vorzeichen vor dem vierten Westderby der Saison zwischen Lustenau und Innsbruck könnten wahrlich besser sein.

Dennoch rechnen sich die Grün-Weißen Chancen auf eine Überraschung gegen den Tabellenführer aus. Die Leistung am vergangenen Dienstag beim Remis gegen Wiener Neustadt macht Mut, die junge Elf präsentierte sich in der Defensive einigermaßen stabil und offensiv deutlich gefährlicher als noch gegen Ried. Vor allem nach der Pause brachte die Umstellung mit der Hereinnahme von Paulo Victor mehr Schwung. Für den Brasilianer war es der erste Einsatz seit März, anschließend spielte er im Kader der Kampfmannschaft keine Rolle mehr. Durch die Ausfälle seiner Landsleute Ronivaldo und Lucas Barbosa hat Victor jetzt doch die Chance, sich fürs kommende Jahr anzubieten. Denn alle Planungen laufen bereits für die Saison 2018/19, in der die Austria wieder vorne mitspielen will.

Nicht unschlagbar Der heutige Gegner Innsbruck wurde sich zuletzt seiner Verwundbarkeit bewusst. Nach acht Siegen in Serie haben die Tiroler in den vergangenen sieben Tagen gegen Kapfenberg (1:2) und Hartberg (0:0) nur einen Punkt geholt. Erschwert hinzukommen Personalsorgen bei Trainer Karl Daxbacher. Neben dem Langzeitverletzten Florian Jamnig fehlen heute Christoph Freitag und Roman Kerschbaum gelbgesperrt. Doch die Innsbrucker konnten sich – speziell bei ihren drei Siegen gegen die Austria – auf die Tore von Zlatko Dedic verlassen. Beim letzten Aufei­nandertreffen war der Slowene zwei Mal nach einer Ecke zur Stelle. Deshalb legte Austria-Trainer Plassnegger vor dem heutigen Spiel seinen besonderen Fokus auf Standardsituationen. Vielleicht klappt es ja auch in der Offensive mit einem Standard wie zuletzt beim schönen Freistoßtreffer von Marcel Canadi.