Austria Lustenau trifft auswärts auf Kapfenberg

Am Freitagabend trifft die Austria Lustenau auswärts auf den Kapfenberg SV 1919.

Seit Monaten wird an der Mannschaft für die kommende Saison gefeilt. “Es werden uns sicherlich mehr Spieler verlassen, als hinzustoßen werden”, sagt Trainer Gernot Passnegger gegenüber den Vorarlberger Nachrichten. Auch positionsbezogen will er öffentlich keine Empfehlungen abgeben. “Wir wissen, was wir wollen und haben einige Spieler im Visier.”

Eine wichtige Rolle in seinen Planspielen nehmen aber weiter die jungen Kicker ein. “Sie entwickeln sich brav.” Was das Match in Kapfenerg betrifft, so will er nicht nur personell, sondern auch taktisch nicht ausrechenbar bleiben. Es gelte, die Räume zu schließen und gut gegen den Ball zu arbeiten, so der Trainer gegenüber den VN. Das Match in Kapfenberg beginnt um 18.30 Uhr.