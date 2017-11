Austria Lustenau mit torlosem Remis

Der TSV Hartberg und Austria Lustenau trennen sich in der 18. Runde 0:0-Unentschieden.

Trainer Gernot Plasnegger musste beim Auftritt seiner Lustenauer Austria beim TSV Hartberg mit Drazan und Sobkova auf zwei absolute Leistungsträger verzichten. In einer intensiv geführten – aber mit kaum Höhepunkten gespickten ersten Halbzeit – wurde es nur ein einziges Mal vor einem der beiden Tore gefährlich. Dabei hatten die Sticker das Glück auf ihrer Seite, als die Kugel an die Torumrandung ging. Folgerichtig wurden nach 45 torlosen Minuten die Seiten gewechselt.

Die Gastgeber konnten aus der numerischen Überlegenheit allerdings kein Kapital schlagen und so blieb es auch nach 90 Minuten beim torlosen Remis. Die Lustenauer bleiben damit auch nach Runde 18 auf dem sechsten Tabellenrang, in diesem Jahr warten noch zwei Partien auf die Schützlinge von Trainer Plasnegger, bevor die Sky Go Erste Liga in die Winterpause geht..