Austria Lustenau mit enttäuschendem 0:0

Für die Lustenauer Austria ging es im heutigen Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten FC Liefering bereits um viel. Nur mit einem vollen Erfolg konnte der Anschluss an die vorderen Tabellenränge gehalten werden. Die Lustenauer gingen dabei aber als klarer Außenseiter in die Partie.

Nach einer Anfangsphase in der die Hausherren die bessere Mannschaft waren, gab es in der 24. Minute die erste große Möglichkeit für die Lustenauer. Koblenzers Kopfball nach Drazan-Flanke ging jedoch an die Latte. In weiterer Folge lieferten sich beide Teams einen ausgeglichenen Kampf, der sich meist im Mittelfeld abspielte – mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Ein Spiel mit wenig Chancen

In der zweiten Halbzeit sahen die wenigen Zuseher ein ähnliches Spiel. Liefering versuchte das Spiel zu machen, die Lustenauer Abwehr stand jedoch meist sehr stabil. In der 67. Minute hatte die Austria dann aber gluck, als ein Schmid-Weitschschuss an das Lattenkreuz prallte.

Die restliche Spielzeit war geprägt von einem Duell auf überschaubarem Niveau, das schlussendlich mit einem torlosen Remis endete. Für die Lustenauer Austria deutlich zu wenig, um vor der nun anstehenden Länderspielpause den Anschluss an die Spitzenteams zu halten. Bis zum nächsten Spiel am 8. September gibt es für Trainer Andreas Liga also einiges zu tun.