Austria Lustenau könnte Trainer Kopf abhandenkommen

In den nächsten zwei Wochen soll sich entscheiden, ob die Lustenauer Austria einen neuen Trainer für das Frühjahr braucht. Michael Kopf hat ein seriöses Angebot von Grasshoppers Klub Zürich als Trainer der U-18/U/21 Mannschaft aber auch Mitarbeit in der ersten Kampfmannschaft vorliegen. Kopf war schon von 2009 bis 2013 beim Schweizer Paradeklub als Coach im Nachwuchs tätig. “Die Chancen sind 50:50 ob ich bleibe oder gehe”, so Michael Kopf.