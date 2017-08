Austria Lustenau hat ersten Heimsieg eingeplant

Liveticker: SC Austria Lustenau vs. Wiener Neustadt

Vor den zwei englischen Wochen mit fünf Meisterschaftsspielen innert vierzehn Tagen, davon drei Partien im Reichshofstadion, wäre für Aufstiegsaspirant Austria Lustenau der erste Heimsieg lebenswichtig. Nach der eher enttäuschenden Vorstellung vor einer Woche daheim gegen Topfavorit Ried (0:2) brennt die Elf von Trainer Andreas Lipa und Cotrainer Daniel Ernemann auf Wiedergutmachung. Allerdings ist Gegner Wiener Neustadt mit Neocoach Roman Mählich mit zwei zu Null-Siegen in die Saison gestartet und kommt als Leader ins Reichshofstadion. „Es beginnt eine wichtige Phase für unser Unternehmen Aufstieg und jetzt gilt Verlieren verboten und möglichst viele Zähler schon zum Saisonstart sammeln“, so Andreas Lipa. Austria Lustenau hat in der Vorsaison zum Heimabschluss am 20. Mai Wiener Neustadt mit 2:0 besiegt. Lipa wird wohl auf ein 3/5/2 oder sogar 4/3/3 nun setzen, verstärkt die Offensive. „Wir sind spielerisch stark genug um Wiener Neustadt zu besiegen. Gegen Ried haben wir keine zwingenden Möglichkeiten gehabt, die Offensive war nicht vorhanden, deshalb auch die taktischen Umstellungen. Wir müssen wieder zu Chancen kommen, Gegen Ried erwischten wir einen schlechten Tag, im Fußball gibt es solche Partien. Eine Ballsicherheit haben wir nicht ausgestrahlt. Konnten das Selbstvertrauen nicht auf dem Rasen zeigen. Es war nicht würdig für uns so ein Auftritt“, so Lipa. Dennoch glaubt Lipa an seine Mannschaft und die Hoffnung wieder auf die Erfolgsstraße zurückzu kehren. „Der Wille und die Qualität ist da.“

Wichtiger Spieler: Marco Krainz

Laut Andreas Lipa ist Marco Krainz in seinem dritten Jahr bei der Lustenauer Austria ein enorm wichtiger Spieler. „Er muss jetzt sogar Eigenverantwortung übernehmen in der Sechser Rolle. In den Tests wusste er zu überzeugen und die Trainingseinheiten hat er gut absolviert. „Ich will nicht nur meine Schwächen auch meine Stärken verbessern. Ich will meinen Stammplatz bei der Austria die ganze Saison erarbeiten. Meister werden und Aufstieg in die Bundesliga mit Lustenau“, gibt Marco Krainz die Marschroute vor. An der Fitness will er selbst noch täglich arbeiten. Auch im Zweikampfverhalten will er sich noch verbessern. „Ich weiß was ich kann“, so Krainz.

Lipa gesteht auch einen Fehler ein: „Ich habe mich zuletzt nur mit den Gegnern befasst wie gegen Ried. Wir schauen jetzt nur auf unsere Stärken und meine Mannschaft. Die Konzentration auf das Wesentliche und das ist nur mein Team. Auch das wir uns zu viel auf die Defensive konzentriert haben und die Offensive vergessen haben. Rückschläge gilt es so schnell wie möglich im Fußball zu verkraften und nach vorne schauen positiv. Und das wird meine Mannschaft heuer auszeichnen. Die Stimmung passt“.

Drazan in der Jokerrolle vorerst

Christopher Drazan hat laut Lipa unbestrittene Fähigkeiten für diese Leistungsstufe. Er wird noch ein Schlüsselspieler für uns. Er kann aber vorerst nur in die Rolle des Jokers schlüpfen wie im ÖFB Cup in Striepfing mit seiner Einwechslung und dem Goldtor.“. Gegen Wiener Neustadt wird Drazan wohl in der Jokerrolle sein Meisterschaftsdebüt geben. Eine schmerzhafte Entzündung an der Fußsohle hat Drazan zuletzt zur Pause gezwungen, inzwischen ist er wieder ins Training eingestiegen und wird gegen Wiener Neustadt auflaufen in der zweiten Halbzeit. Gut möglich dass mit Lucas Barbosa und Paulo Victor und dahinter Ronivaldo gleich drei Sambatänzer in der Austria Offensive zu sehen sein werden. Auch Petar Pavlovic ist wieder einsatzbereit nach seiner Verletzung und könnte auf der linken Seite zum Debüt kommen.

Fußball Sky Go Erste Liga, 3. Spieltag

SC Austria Lustenau – SC Wiener Neustadt Freitag

Reichshofstadion, 18.30 Uhr, SR Ciochirca

SC Austria Lustenau: Sebald; Grasegger, William, Kobleder, Joppich; Krainz, Lovric; Dossou, Paulo Victor (Sobkova); Ronivaldo, Lucas Barbosa

Ersatz: Mohr, Sobkova, Avramovic, Drazan, Güclü, Tiefenbach, Pavlovic

Es fehlen: Sandro Djuric (Seitenband/rekonvaleszent), Joao Pedro (Wadenbeinbruch/rekonvaleszent)