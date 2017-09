Austria Lustenau blamiert sich im Cup

Für die Austria aus Lustenau ging es in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auswärts gegen ASKÖ Oedt. Der Tabellenführer der Landesliga Oberösterreich wird von Ex-Nationalspieler Christian Mayrleb trainiert. Von Beginn weg war zu sehen, dass die Hausherren sehr defensiv eingestellt in die Partie gingen – die Austria tat sich dementsprechend schwer, zu Chancen zu kommen. Die besten Möglichkeiten für die Vorarlberger vergab Barbosa, auch Ronivaldo ließ gute Chancen liegen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Oedt trifft zweimal nach einem Eckball

In der zweiten Halbzeit ging Oedt in der 59. Minute überraschend mit 1:0 in Führung, als Reiter nach einem Eckball mit einem wuchtigen Schuss den ersten Treffer der Partie erzielte. In weiterer Folge zeigte sich die Austria geschockt und ließ weitere Chancen der Oberösterreicher zu. Eine davon nutzte Djordjevic, der nach einem Eckball per Kopf das 2:0 erzielte. Auch in der restlichen Spielzeit fanden die Lustenauer kein Mittel gegen den Landesligisten. So kassierte die Elf von Trainer Lipa eine 2:0-Niederlage und verabschiedete sich frühzeitig aus dem ÖFB-Cup.

Liveticker Nachlese