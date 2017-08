Austria lässt mit dem 1:1-Remis gegen Blau Weiß Linz wichtige Punkte liegen

Für die Lustenauer Austria ging es im heutigen Heimspiel gegen den Tabellen-Vorletzten Blau Weiß Linz darum, mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze der Ersten Liga zu halten. Nach einer temporeichen Anfangsphase flachte die Partie im Laufe der ersten Halbzeit deutlich ab. Torchancen waren großteils Mangelware – folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Regenunterbrechung in der 2. Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kamen die Lustenauer besser in die Partie und schnell zu einigen Chancen. Nach einem Gestocher im Strafraum reagierte Lucas Barbosa am schnellsten und erzielte in der 57. Minute die nicht unverdiente 1:0-Führung. Nach 68 Minuten unterbrach Schiedsrichter Harkam die Partie aufgrund eines starken Gewitters und schickte die Spieler in die Kabinen.

Nach einer Pause von gut 20 Minuten ging es mit den restlichen 20 Minuten der Partie weiter. Auf dem nun sehr tiefen Boden kamen die Linzer durch Hinum in der 78. Minute zum überraschenden Ausgleich. In den letzten Minuten schafften es die Lustenauer nicht mehr, doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Durch dieses Unentschieden ließen die Lustenauer erneut wichtige Punkte liegen.

Liveticker Nachlese