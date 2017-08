Austria kassiert nächste Heimniederlage

Am dritten Spieltag der Ersten Liga gastierte Tabellenführer Wr. Neustadt bei der Austria aus Lustenau. Die Gäste feierten in den ersten beiden Spielen der Saison einen Erfolg und kassierten dabei keinen Gegentreffer. Diese Serie hielt jedoch nicht lange – bereits in der 6. Minute sorgte Barbosa per Elfmeter für die Lustenauer Führung. Diese hielt ebenfalls nicht lange, da Salihi bereits in der 11. Minute der Ausgleich gelang.

In der 25. Minute sorgte ein Fehler von Torhüter Mohr zu einem weiteren Elfmeter – dieses Mal jedoch für die Gäste aus Wr. Neustadt. Salihi ließ sich diese Chance nicht nehmen und sorgte für das 1:2.

Spannung bis zum Schluss

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verhinderte die Torumrandung auf beiden Seiten einen weiteren Treffer, ehe Hager in der 65. Minute per Kopf für das 1:3 sorgte. In der 78. Minute kam die Austria aber wieder zurück ins Spiel. Nachdem ein Treffer der Gäste zuvor, wohl zu Unrecht, aberkannt wurde, gelang Ronivaldo praktisch im Gegenzug der Anschlusstreffer zum 2:3.

In der Schlussphase versuchte die Austria noch einmal alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Dieser gelang trotz guter Möglichkeiten jedoch nicht mehr. So kassierten die Lustenauer auch im zweiten Heimspiel der Saison eine Heimniederlage.

