Austria kassiert erste Heim-Niederlage 2018

Die Austria aus Lustenau musste sich Aufstiegs-Kandidat TSV Hartberg zu Hause klar mit 0:4 geschlagen geben.

Die bisher im Frühjahr zu Hause noch ungeschlagene Austria aus Lustenau empfing heute den starken Aufstiegs-Kandidaten Hartberg. Und die Gäste legten von Beginn weg gut los und gingen nach einer ersten vergebenen Chance in der 15. Minute in der 24. Minute verdient in Führung. Nach einem schönen Fischer-Lochpass ließ Tadic Austria-Schlussmann Mohr mit einem Lupfer keine Chance. Die Lustenauer kamen in den ersten 45 Minuten offensiv kaum zur Geltung und konnten froh sein, mit nur einem Tor in Rückstand zu liegen.