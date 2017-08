Torjubel beim AC Milan - © APA (AFP)

AC Milan hat auch das zweite Saisonspiel in der italienischen Fußball-Meisterschaft gewonnen. Die Mailänder, am 14. September in Wien Auftaktgegner der Austria in der Europa-League-Gruppenphase, mühten sich am Sonntagabend gegen Cagliari zu einem 2:1 (1:0). Die Tore für Milan erzielten Youngster Patrick Cutrone (10.) sowie der Spanier Suso (70.).