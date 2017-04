Austria erkämpft sich Sieg in Kapfenberg

Für die Lustenauer Austria ging es im heutigen Auswärtsspiel beim Kapfenberger SV um den ersten Sieg unter Neo-Coach Andreas Lipa. Mit Blick auf die Tabelle war die Partie nicht wirklich spannend – nach vorne ist für die Lustenauer außer der zweite Platz, den derzeit Liefering inne hat, nicht mehr viel möglich und nach hinten zum vierten Rang ist der Abstand relativ groß.

Im Spiel selbst ging die Austria bereits in der 13. Minute durch Daniel Sobkova in Führung, der nach einem Eckball von der Strafraumgrenze das 0:1 erzielte. In weiterer Folge verflachte die Partie etwas – erst nach einer halben Stunde gab es wieder gute Möglichkeiten für beide Mannschaften. Dennoch ging es mit dem knappen 0:1 in die Pause.

Schneller Ausgleich und Wießmeier-Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann dann denkbar schlecht für die Lustenauer – Stefan Meusburger erzielte in der 48. Minute per Abpraller das 1:1. Nach diesem Ausgleich übernahmen die Kapfenberger das Kommando. Aber auch die Austria blieb, vor allem über Bruno, gefährlich. In der 66. Minute waren es aber wieder die Hausherren, die den nächsten Treffer erzielen konnten – Florian Fleker gelang nach einem perfekten Konter das nicht unverdiente 2:1.

Die Austria gab sich jedoch nicht geschlagen und kam nur acht Minuten später zum Ausgleich. Nachdem Peter Haring den Ball in den Strafraum brachte, sorgte Julian Wießmeier per Drehschuss für das 2:2. Und der Angreifer legte nur sieben Minuten später nach – erneut nach Haring-Vorarbeit sorgte Wießmeier für die 2:3-Führung. Am Ende feierte die Austria nach einer schnellen und abwechslungsreichen Partie einen knappen 2:3-Sieg und bescherte Neo-Trainer Lipa, der am Mittwoch Geburtstag hatte, ein verspätetes Geschenk.