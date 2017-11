Austria beginnt die Rückrunde mit "einem guten Gefühl"

Für die letzte Dienstreise des Jahres wurde bei der Lustenauer Austria der Trainerstab noch einmal um eine Person aufgestockt. Nicht ganz freiwillig, sondern aufgrund der fehlenden Trainerlizenz von Chefcoach Gernot Plassnegger. Deshalb saß auch Michael Kopf (60), bislang nur Trainer der Amateure, im Bus.

Statistik spricht für die Austria

Optimismus bezieht man bei der Austria auch aus der Statistik. Nur Wr. Neustadt holte in der Halbsaison auf fremden Plätzen mehr Punkte und seit vier Spielen ist man auswärts ohne Niederlage. Zudem erzielten Kapitän Christoph Kobleder und Co. gegen Floridsdorf in den ersten beiden Duellen jeweils fünf Volltreffer (5:0, 5:1) – das gelang keinem anderen Team in der Liga.