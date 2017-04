Austria auf Zielgeraden voll “in Fahrt”, Sturm schwächelt

Austria-Trainer Fink konnte diesmal zufrieden sein - © APA

Im Kampf um ein Europacupticket ist die Wiener Austria als klarer Gewinner der 31. Runde der Fußball-Bundesliga nun in der Pole-Position. Mit dem 4:1-Heimsieg über Sturm ließ der Tabellenzweite die Grazer um fünf Punkte hinter sich, auch der Vorsprung auf Altach wuchs auf vier Zähler an. “Je weiter wir auf der Zielgerade sind, desto besser kommen wir in Fahrt”, freute sich Trainer Thorsten Fink.