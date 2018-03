Austria Lustenau 2018 zu Hause weiter ungeschlagen

Die Lustenauer Austria feierte mit dem 1:0 im heutigen Spiel gegen Blau Weiß Linz den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel 2018.

Nach zwei Siegen in den ersten zwei Heimspielen des Jahres 2018 empfing die Lustenauer Austria heute Blau Weiß Linz. Und die Hausherren begannen sehr druckvoll, ließen den Linzern kaum Möglichkeit zur Entfaltung und gingen in der 12. Minute durch Ronivaldo mit 1:0 in Führung. Auch in weiterer Folge war die Austria das bessere Team, verpasste es jedoch, den zweiten Treffer nachzulegen. Die Linzer ihrerseits konnten erst gegen Ende der ersten Halbzeit selbst offensiv Akzente setzen. Dennoch ging es mit dem knappen 1:0 in die Pause.