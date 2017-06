Australischer Premierminister macht sich über Trump lustig

Turnball versuchte sich als Trump-Imitator - © APA (POOL)

Australiens konservativer Premierminister Malcolm Turnbull hat sich in einer Parodie über US-Präsident Donald Trump lustig gemacht. In einer Rede, deren Wortlaut gegen die eigentlichen Absprachen an die Öffentlichkeit gelangte, sagte der 62-Jährige über sein erstes Treffen mit Trump: “Es war so schön. Es war die schönste Entspannungsmaßnahme, die ich je hatte.”