Australischer Premier bekommt Ärger wegen Bier-Baby-Fotos

Auf dem Bild ist Turnbull zu sehen, wie er einen halb ausgetrunkenes Bier in der Hand hält und das Baby auf die Stirn küsst. Auf Facebook schrieb er dazu: “Multitasking at the footy.”

Im Internet warfen zahlreiche Landsleute ihrem Ministerpräsidenten vor, ein schlechtes Beispiel abzugeben. Eine Frau namens Marg Walker schrieb auf seiner Facebook-Seite: “Ein Kind halten mit Alkohol in der Hand – was für eine Schande.” Ein Facebook-Nutzer namens Jonathan Allott meinte: “Kindern so früh beizubringen, wie man beim Football Bier trinkt – tolle Großeltern.” Von anderen Leuten wurde Turnbull verteidigt.

Bis Montag bekam er für seinen Eintrag 16.000 “Likes”. Auch Oppositionsführer Bill Shorten sprang ihm bei. Er schrieb: “Lasst ihn ein Opa sein.”

