Australier Porte gewann erstmals Tour Down Under

Porte erstmals in seiner Heimat erfolgreich - © APA (AFP)

Der Australier Richie Porte hat nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren erstmals die Tour Down Under in seiner Heimat gewonnen. Der 31-jährige BMC-Profi verteidigte am Sonntag auf der sechsten und letzten Etappe in Adelaide seine Führung von 48 Sekunden vor dem Kolumbianer Esteban Chaves (Orica). Dritter wurde 51 Sekunden zurück sein Landsmann Jay McCarthy (Bora).