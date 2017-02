Australier beim Speerfischen von Hai angegriffen

Der Mann erlitt mehrere schwere Bisswunden am Bein. Dann gelang es seinen drei Begleitern, ihn ins Boot zu ziehen. Da Dickson stark blutete, legten seine Freunde ihm einen provisorischen Druckverband an, wie Rettungsdienst-Sprecher Martin Taylor sagte. Ohne die Notversorgung wäre er wahrscheinlich verblutet. Laut dem Medienunternehmen Fairfax Media war der 26-Jährige in stabilem Zustand, als er operiert wurde.

Mit der Zunahme des Wassersports wächst nach Angaben von Experten auch die Zahl der Hai-Angriffe, doch nur selten enden diese tödlich. Forscher der University of Florida zählten im Rekordjahr 2015 weltweit insgesamt 98 Hai-Angriffe. Sechs von ihnen waren demnach tödlich.

(APA/ag.)