Australien zahlt für Rettung des Great Barrier Reef

Die Regierung Australiens hat in einer weltweiten Ausschreibung zwei Millionen australische Dollar (1,30 Mio. Euro) zur Rettung der Korallen im Great Barrier Reef angeboten. "Dies ist eine offene Einladung an unsere größten Wissenschafter", sagte Umweltminister Josh Frydenberg am Dienstag. Man erhoffe sich "innovative Lösungen" zum Schutz der Korallen und für die Genesung beschädigter Riffe.

“Das Riff ist das größte lebende Weltwunder”, betonte Frydenberg. Wegen des Ausmaßes der Zerstörung werde “großes Denken” gebraucht, egal woher. Beim Great Barrier Reef haben großflächige Korallenbleichen in den vergangenen zwei Jahren beispiellose Schäden verursacht. Das größte Korallenriff der Erde liegt vor der Nordostküste Australiens und gehört zum Weltnaturerbe.