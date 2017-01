Australien Open: Gegner des Vorarlbergers Oswald steht fest

Der Vorarlberger Philipp Oswald tritt zusammen mit dem US-Amerikaner James Cerretani gegen das US-neuseeländische Duo Nicholas Monroe/Artem Sitak an. - © APA/AFP

In der ersten Runde des Herren-Doppels kommt es bei den Australian Open zu einem Österreicher-Duell. Der mit dem Kroaten Mate Pavic als Nummer 13 antretende Wiener Alexander Peya wurde gegen Jürgen Melzer gelost. Der Niederösterreicher tritt mit dem Pakistani Isam-Ul-Haq Qureshi an. Auch die beiden anderen Österreicher sind in der unteren Rasterhälfte zu finden.