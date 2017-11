Australien nach 3:1 gegen Honduras bei WM in Russland dabei

Australien hat sich als vorletzte Nation für die Fußball-WM 2018 qualifiziert. Im interkontinentalen Play-off-Rückspiel gegen Honduras holten die "Socceroos" am Mittwoch in Sydney einen umjubelten 3:1-(0:0)-Heimsieg.

Das Hinspiel hatte mit einem torlosen Remis geendet. Kapitän Mile Jedinak war vor über 80.000 Zuschauern der entscheidende Mann für die Hausherren. Der 33-Jährige von Aston Villa traf nach der Pause jeweils aus ruhenden Bällen. In der 54. Minute wurde sein Freistoß von Henry Figueroa ins eigene Tor gelenkt. Nach einem Handspiel der Mittelamerikaner im Strafraum erhöhte Jedinak vom Elfmeterpunkt (72.) auf 2:0, ehe er nach einem Foul an Robbie Kruse erneut per Elfer erfolgreich war (85.). Alberth Elis betrieb in der Nachspielzeit nur noch Resultatskosmetik. James Jeggo von Sturm Graz sah die Partie von der Tribüne aus, nachdem es der Mittelfeldmann nicht in Australiens Matchkader geschafft hatte.