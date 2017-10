Australien kündigt Abkehr von erneuerbarer Energie an

Australien will wieder verstärkt auf Kohle setzen - © APA (AFP)

Die australische Regierung hat eine teilweise Wende in ihrer Energiepolitik angekündigt und will in Zukunft wieder verstärkt auf Kohle, Gas und Wasserkraft setzen. Förderungen für erneuerbare Energien wie Solarenergie oder Windkraft sollen wegfallen, wie Regierungschef Malcolm Turnbull am Dienstag bekannt gab.