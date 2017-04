Australien hat ein Alkoholproblem

Täglich 430 Menschen wegen Alkoholvergiftung im Krankenhaus - © APA (AFP)

Mehr als drei Viertel der Australier sind der Meinung, dass ihr Land ein chronisches Alkoholproblem hat. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage hervor. Demnach glauben 78 Prozent, dass in ihrer Heimat übertrieben viel getrunken wird. Fast die Hälfte der Befragten (44 Prozent) gab an, sich von Zeit zu Zeit absichtlich zu betrinken.