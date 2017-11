Ausstellung über Oktober-Revolution in der Tate Modern

Das Aufblühen einer neuen Form von "revolutionärer visueller Kunst" als Begleitung und Folge der russischen Oktober-Revolution ist Thema einer neuen Ausstellung in der Tate Modern in London. Die Galerie zeigt rund 250 Plakate, Gemälde, Fotos, Postkarten und anderes Druckmaterial, mit dem Künstler die massiven politischen und gesellschaftlichen Veränderungen dokumentierten und verbreiten halfen.

“Red Star over Russia: – A Revolution in Visual Culture 1905-55” (Roter Stern über Russland – Eine Revolution in Visueller Kunst 1905-55) wurde am Mittwoch eröffnet und läuft bis zum 18. Februar 2018. Die Exponate stammen aus der umfassenden Sammlung des britischen Grafikkünstlers und Historikers David King. Viele sind erstmals öffentlich zu sehen.