Ausstellung „Stoffliches“ eröffnet

Riefensberg (me) Viele Besucher hatten sich zur Ausstellungseröffnung von „Stoffliches. Albrecht Zauner Skulpturen und Zeichnungen“ in der Juppenwerkstatt Riefensberg eingefunden. Albrecht Zauner zeigt einen Ausschnitt seines künstlerischen Schaffens, der um das Thema „Juppe” kreist.

Wälder Wurzeln

„Albrecht Zauner, Künstler mit Bregenzerwälder Wurzeln beherrscht die Kunst der Verdichtung vorzüglich. Er präsentiert in der Ausstellung das Thema Juppe auf unterschiedlichste Form. Da ist die glatte glänzende hochpolierte Juppe genauso zu sehen wie Skulpturen aus Metall, Stein oder die flache, dreiteilige Marmorskulptur in Form einer gebrochenen Welle, mit der Zauner auch den Außenraum der Juppenwerkstatt bespielt“, erläuterte Dr. Winfried Nußbaummüller, Leiter der Kulturabteilung, in seiner Vernissagerede. Kuratorinnen der Ausstellung sind die Kunsthistorikerin Maria Rose Steurer-Lang und Martina Mätzler, die Leiterin der Juppenwerkstatt.

Ausstellungsraum

„Wir wollen in der Juppenwerkstatt Künstlern einen besonderen Raum für die Präsentation ihrer Werke geben“, betonte Obmann Herbert Dorn in seiner Eröffnungsrede. Dabei ging er auch auf Aufgaben, Tätigkeit und zukünftige Vorhaben der Juppenwerkstatt ein. So ist eine bauliche Erweiterung der Juppenwerkstatt das nächste große Ziel. Für Martina Mätzler fügt sich die Ausstellung „Stoffliches“ harmonisch in die Juppenwerkstatt ein.

Interessierte Besucher

Unter den vielen interessierten Besuchern waren neben vielen Mitarbeitern, Freunden und Gönnern der Juppenwerkstatt auch Bürgermeister Ulrich Schmelzenbach, Altbürgermeister Leopold Willi, Museumsleiter Andreas Hammerer (Egg Museum), Architekt Jakob Albrecht, Internist Hans-Albrecht Christern, Markus Faißt (Holzwerkstatt), Dr. Hermann Hagspiel, Stefan und Petra Raid, Mittelschuldirektor Hanno Metzler sowie die Künstler Harald Gfader und Uta Belina Waeger gekommen. Die Wälder Saitenmusik unter der Leitung von Luzia Richter unterhielt musikalisch. Die Ausstellung ist bis 31. Oktober 2017 geöffnet.